Slimani apresenta-se ao Coritiba: "O verde e branco faz parte da minha vida". Veja o vídeo

Avançado aparece em vídeo com a camisola do Sporting e da seleção da Argélia

Islam Slimani chega esta quarta-feira a Coritiba e antes de ingressar no seu novo clube, o avançado apresentou-se aos adeptos.

Num vídeo em que aparece com as camisolas do Sporting e da seleção da Argélia, recordou que já marcou naquela cidade, pela seleção, no Mundial do Brasil: "Foi com esta cor que fiz história. O verde e branco faz parte da minha vida, foi onde deixei marca. Marquei no Mundial na cidade para onde estou a voltar. Estou a ir porque o 'coxa' está a chamar."

Ele atendeu o chamado e é mais um #CoxaDoido



Super Slim, seja bem-vindo, novamente, a Curitiba! #OCoxaTáChamando#SuperSlimani #OSlimaniVemAí#AeroportoBemMaisCedo pic.twitter.com/Lw1AGY0tAe - Coritiba (@Coritiba) August 22, 2023