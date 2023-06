Skriniar confirma futuro clube e fala do jogo no Dragão: "Joguei só com uma perna"

Central eslovaco vai prosseguir a carreira em França

Ainda antes de o PSG oficializar a chegada de Skriniar a custo zero, como jogador livre, o próprio defesa eslovaco confirmou o seu futuro clube, em conferência de Imprensa da seleção do seu país.

"Na próxima época vou jogar no PSG", disse o defesa que completou seis anos no Inter, sendo limitado nesta última época por lesões.

Recordando os problemas físicos desta época, afirmou que no Dragão, nos oitavos de final da Liga dos Campeões, entrou a 10' do final só com uma perna a 100%: "No jogo da segunda mão contra o FC Porto joguei os últimos minutos numa perna só, porque era impossível fazer mais. Teria gostado de estar em campo desde o início, mas era impossível e teria corrido o risco de uma lesão mais grave. Agora sinto-me muito bem porque a operação permitiu-me recuperar. A única coisa de que me arrependo é o facto de não ter decidido fazer a operação mais cedo. Os médicos franceses que fizeram a operação em Bordéus foram óptimos: quando acordei da anestesia, senti um formigueiro na perna e isso foi bom porque tinha um disco deslocado e durante algum tempo não conseguia sentir a perna. O músculo da coxa tinha diminuído 5 centímetros, mas depois da operação senti-me imediatamente melhor."

Milan Skriniar tem 28 anos e já passou por Inter, Sampdória, MSK Zilina e Zlaté Moravce.