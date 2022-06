Skocic recusa viagem intercontinental e Uruguai-Irão também não se realiza

Taremi com a camisola do Irão

Relatos da Imprensa iraniana dão conta de mais dificuldades nesta janela de seleções. Asiáticos não têm ainda qualquer jogo agendado.

Quando parecia que o Irão iria finalmente acertar a realização de um jogo particular, os planos de Dragan Skocic foram no sentido contrário.

O Uruguai aceitava receber os asiáticos em Montevideu, mas, de acordo com a imprensa iraniana, o treinador recusou, por não querer sujeitar a comitiva a uma viagem tão longa apenas por um jogo.

A confirmar-se, é segunda vez que o técnico deita por terra a realização de um particular, depois de ter cancelado um desafio com a Nova Zelândia.

Certo é que os dias passam e o Irão continua sem jogos na agenda, enquanto estagia em Doha, no Catar. Ainda segundo a Imprensa do Irão, Skocic prefere que se realizem dois jogos particulares nessa zona do globo.

Recorde-se que o Irão também tinha tudo acertado para viajar ao Canadá, mas forte pressão social e política naquele país da América do Norte provocou o cancelamento.

Taremi (FC Porto) Alipour (Gil Vicente) e Payam (Portimonense), jogadores que jogam em Portugal, integram os trabalhos do Irão.