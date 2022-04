Situação do Chelsea continua a gerar preocupação no balneário

Balneário blue acredita que as sanções do Governo britânico continuarão a prejudicar a equipa.

A venda do Chelsea continua sem ser concretizada e, estando à espera de um novo dono, os blues estão "de mãos atadas", disse o treinador Thomas Tuchel, que continuará no clube inglês. De acordo com o "The Times", tanto o técnico como os jogadores estão a viver a situação da equipa com bastante preocupação.

Devido às sanções do governo britânico, o clube continua sem poder assinar novos contratos, o que dificultou as negociações para renovar com jogadores chave, como Antonio Rudiger e Andreas Christensen, que terminam a ligação com os blues no verão e deixarão o clube londrino.

Ainda segundo as mesmas informações, o balneário do Chelsea acredita que as sanções continuarão a prejudicar a equipa e que mais jogadores estão perto da sair na próxima janela do mercado de transferências.

Tuchel, que continuará no comando técnico, está consciente que até que a aquisição do Chelsea seja resolvida, as sanções não lhe permitirão contratar novos jogadores como Pau Torres (Villarreal), Tchouameni (Mónaco) ou Declan Rice (West Ham), três que estão na agenda, mas que são atualmente uma impossibilidade para a equipa blue.