Situação crítica na tabela leva a protesto dos adeptos do Valência

Um milhar de seguidores do clube che reuniu-se à frente do Mestalla para protestar devido aos maus resultados da equipa, que fechou a jornada no antepenúltimo lugar, um dos que dá descida de divisão

O Valência, histórico de Espanha, vive uma situação preocupante. Habituada a morder os calcanhares a Real Madrid e Barcelona, o clube che está em posições de descida, algo que conduziu a um protesto forte dos adeptos, depois da derrota caseira diante do Sevilha, por 0-2, na noite deste último domingo.

Junto à bancada principal do Mestalla, no lado de fora, mais de 1000 adeptos protestaram contra os principais dirigentes do clube. Jogadores e treinadores acabaram por ser poupados, ao contrário de Peter Lim, por exemplo, contestado há muito tempo.

A polícia criou um cordão que acabou por evitar que o protesto escalasse para outros fins mais violentos. Fica, ainda assim, o descontentamento de uma massa associativa que não vê o seu clube no segundo escalão do futebol espanhol desde o fim dos anos 80.