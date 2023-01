Sirigu deixa o líder da Serie A, mas continua em Itália

Redação com Lusa

Experiente guarda-redes Sirigu deixou o Nápoles e assinou pela Fiorentina.

O experiente guarda-redes Salvatore Sirigu desvinculou-se do Nápoles e assinou contrato em definitivo com a Fiorentina, anunciaram, esta quarta-feira, os dois clubes da Liga italiana nos respetivos sites oficiais.

Sirigu, de 36 anos, chegou aos napolitanos no início da temporada, proveniente do Génova, mas não realizou qualquer partida pelo atual líder da Serie A, com o qual tinha contrato até junho deste ano.

A Fiorentina, adversária do Sporting de Braga no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência Europa, informou que o ex-guarda-redes de Palermo, Paris Saint-Germain, Sevilha, Torino, entre outros, vai substituir Pierluigi Gollini, que vai regressar à Atalanta, depois de ter estado cedido aos viola na primeira metade da época.

De resto, pouco depois do anúncio da saída de Sirigu, o Nápoles anunciou precisamente a contratação de Gollini, por empréstimo da Atalanta, num negócio que inclui uma opção de compra para os napolitanos no final desta temporada.