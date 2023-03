"Sinto-me responsável por Conte ter saído do Tottenham", admite Son

Avançado sul-coreano afirma que devia ter conseguido ajudar mais a equipa, de forma a que o Tottenham tivesse melhores resultados e o treinador italiano pudesse continuar nos spurs.

Son Heung-min, avançado do Tottenham e da seleção da Coreia do Sul, lamentou a saída de Antonio Conte do comando técnico dos spurs, dizendo mesmo que se sente algo responsável pelo despedimento do treinador. Em declarações à comunicação social sul-coreana, após a derrota por 2-1 com o Uruguai, esta terça-feira, o futebolista de 30 anos aproveitou para desejar sucesso ao italiano.

"Lamento muito por ele. É um treinador de topo mundial, foi um bom percurso e agradeço-lhe muito. Não sei o que pensam os outros jogadores sobre isto, mas eu sinto que devo pedir desculpa. Eu devia ter mostrado mais, mas não consegui. Não consegui ajudar a equipa e sinto-me responsável por ele ter saído do clube. É um treinador com muita experiência e tenho a certeza que vai ter muito sucesso no futuro", admitiu Son.

Conte foi despedido no domingo e, até ao momento, não é conhecido o sucessor, sendo que o clube londrino anunciou que Cristian Stellini será o treinador interino até ao final da temporada.