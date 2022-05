Sinisa Mihajlovic recebe alta hospitalar e regressa a casa "com sinais reconfortantes"

Sinisa Mihajlovic, treinador do Bolonha

Treinador do Bolonha foi internado pela segunda vez em março devido a tratamentos contra a leucemia

Bolonha recebeu esta segunda-feira uma excelente notícia. Sinisa Mihajlovic, que se encontrava internado no hospital Sant'Orsola desde o dia 26 de março, recebeu alta hospitalar após ter revelado "sinais bons e reconfortantes" no tratamento à leucemia.

O técnico orientou os últimos seis jogos do Bolonha, 13º classificado da Serie A, à distância e, após passar uns dias com a família, em Roma, irá regressar ao clube, que já tem a permanência garantida, para terminar a temporada, revelou o emblema por via de nota publicada nas redes sociais.

A batalha de Mihajlovic contra a leucemia começou em julho de 2019, altura em que foi hospitalizado pela primeira vez. Em 26 de março, e quando já se pensava que a luta tinha sido vencida pelo técnico, a doença obrigou a um novo internamento.

O plantel do Bolonha não tem ficado indiferente à situação do treinador de 53 anos, tendo inclusive feito uma visita ao sérvio no final de abril.