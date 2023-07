Sindicato de jogadores avisa o PSG: "Se não venderem Mbappé..."

Organização que defende os direitos dos jogadores tem o PSG na mira

Philippe Piat, presidente da Unfp, sindicato dos jogadores profissionais de França, deixa um aviso ao PSG sobre a situação de Kylian Mbappé, que ficou de fora do estádio da equipa e foi colocado á venda pelo clube.

"A situação regulamentar permite ao clube fazer o que quiser com o seu

jogador, mas só até 1 de setembro, no final do mercado tem de ser reintegrado

e não podem atuar como bem entendem. Mbappé deve poder treinar normalmente e o clube seria obrigado a deixá-lo jogar porque, caso contrário, poderia haver uma violação: tornar-se-ia ilegal em termos de direito do trabalho", começou por dizer, em entrevista à RMC Sport.

"Existem sanções se um jogador for afastado por razões não desportivas. Desde que se trate de alguém pouco conhecido, pode fazer-se crer que não está em forma. Se, por outro lado, estivermos a falar do melhor jogador do mundo, torna-se difícil não pensar que se trata de um castigo", concluiu.