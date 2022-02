"Sinceramente, preferia ver Haaland no Barcelona e Mbappé no Real Madrid"

Presidente de La Liga preferia uma "divisão" dos craques que podem chegar à Liga espanhola.

Javier Tebas, presidente de La Liga, falou sobre as possíveis chegadas de duas das maiores pérolas do futebol mundial, Kylian Mbappé (PSG) e Erling Haaland (Borussia Dortmund), à Liga espanhola. De recordar que o internacional francês tem sido bastante associado ao Real Madrid e o craque do emblema alemão a vários emblemas do futebol europeu, entre eles os "merengues" e o eterno rival Barcelona.

"O Mbappé vai trazer muitas coisas ao Real Madrid e a La Liga", começou por dizer em entrevista ao "ABC", antes de revelar que preferia uma "divisão" dos craques, isto é, que o avançado norueguês rumasse aos "blaugrana".

"Sinceramente, preferia ver o Erling Haaland no Barcelona e o Mbappé no Real Madrid", afirmou Javier Tebas.