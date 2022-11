Simeone recusa fim de ciclo no Atlético de Madrid: "No meu quarto ano já me diziam isso"

Apesar da eliminação das competições europeias, o técnico garante que vai continuar ao leme dos colchoneros enquanto estiver a disposto a "dar tudo" pelo clube.

Desde a precoce eliminação das competições europeias, a Imprensa espanhola tem avançado que o ciclo de Diego Simeone ao leme do Atlético de Madrid está a chegar ao fim. No entanto, essa ideia foi recusada pelo técnico esta sexta-feira, em direto para o DirecTV.

"Quando estás tanto tempo identificado com algo, é porque tens paixão. Se não, não o farias. No dia em que isto se apague, vou para outro lado, porque não sei dar metade. Ou é tudo, ou nada. Se me tiver de guiar por um ciclo, no meu quarto ano já me diziam que o ciclo estava terminado", salientou "El Cholo".

Simeone prosseguiu, garantindo que só irá abdicar do comando técnico dos colchoneros quando sentir que os jogadores já não acreditam na sua liderança, referindo ainda que a LaLiga conquistada há duas temporadas acabou por levar a um enfraquecimento do plantel.

"Há que dar tudo até ao final, até que te dês conta que as pessoas não te seguem, aí tens que ir embora, o teu lugar deixa de ser necessário. Depois de sermos campeões [2020/21], todos foram em busca de uma melhoria de contrato, [ameaçando:] "Se não, vou embora". O clube não quer perder jogadores, mas é difícil manter os que são importantes", lamentou.