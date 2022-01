Simeone quer ver revolta em campo: "Espero que os jogadores mostrem a união do balneário"

Confrontado com alegadas cisões no plantel, o treinador desafiou os jogadores a mostrarem a sua união diante do Valência. Jornal "Marca" noticiou que o balneário do Atlético perdeu a harmonia e que está dividido em vários grupos, apontando as chegadas de Griezmann e De Paul como "danosas" para o espírito de grupo

Vindo de duas derrotas consecutivas, que valeram eliminações precoces na Supertaça e na Taça do Rei, o Atlético de Madrid enfrenta este sábado o Valência para a liga afundado numa crise desportiva e, alegadamente, com um balneário em cacos. Quem o garante é o jornal "Marca", cuja notícia de uma cisão do plantel do campeão em vários grupos foi comentada por Diego Simeone.

Na conferência de Imprensa de sexta-feira, o argentino colocou nos ombros dos jogadores a responsabilidade de mostrar que o ambiente no reino colchonero permanece respirável.

"Espero que os nossos futebolistas possam mostrar em campo a união que existe no nosso balneário e a vontade que todos têm de sair deste momento difícil. Não há outra forma de transmitir isso do que com garra e vitórias", sublinhou Simeone, convocando os adeptos para dar um empurrão à equipa, que ocupa o quarto lugar da liga a 16 pontos do líder Real Madrid: "Eu não tenho dúvidas nenhumas que os adeptos vão responder à altura do momento. Há uns meses, 90 por cento dos futebolistas que vão jogar amanhã [hoje] sagraram-se campeões espanhóis. Por isso espero que estejam ao lado da equipa."

E foram precisamente dois reforços, escreve o jornal "Marca", que ajudaram a quebrar a harmonia existente na última temporada. Contratados a Barcelona e Udinese, respetivamente, Griezmann e De Paul ganharam rapidamente a titularidade no Atlético e esse estatuto gerou o incómodo de grande parte do plantel, até porque o francês "roubou" o lugar a Correa, um dos elementos mais queridos entre os jogadores colchoneros.

A mesma fonte aponta que o grupo "português" - formado por João Félix, Felipe, Renan Lodi, Matheus Cunha e Carrasco - está cada vez mais distante do "hispânico", que alberga grande parte dos homens às ordens de Simeone, e do "balcânico", onde estão Oblak, Savic e Vrsjalko.

Recorde-se que a Champions, onde o Atlético eliminou o FC Porto na fase de grupos, é a única prova onde o Atlético ainda está "vivo".