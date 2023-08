Simeone quer ver Mbappé no Real Madrid: "Seria extraordinário para a Liga"

Treinador do Atlético Madrid admitiu que gostaria de ver o grande rival a contratar o avançado francês, dizendo que seria uma mais-valia para a visibilidade do campeonato espanhol.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, concedeu esta terça-feira uma entrevista ao jornal AS, na qual admitiu que gostaria de ver o grande rival Real Madrid a contratar Kylian Mbappé num futuro próximo, dizendo que a chegada do avançado francês seria uma excelente notícia para a visibilidade da LaLiga.

"Adoraria, seria extraordinário para a Liga, para que continue a ser uma das melhores. Todos os futebolistas que chegam a Espanha potenciam [o campeonato]. O Real Madrid não tem problemas económicos e, certamente, se não for este ano, no seguinte iremos competir contra ele", afiançou.

Questionado sobre se a contratação de Mbappé não irá aumentar a distância de qualidade entre o Atlético e o gigante merengue, Simeone lembrou alguns dos nomes que já passaram pelos maiores rivais, o que não impediu o clube de conquistar dois campeonatos sob a sua tutela.

"Depende de como se olhe. Ganhámos uma Liga contra Messi, Iniesta, Alexis [Sánchez], Xavi, Busquets, [Cristiano] Ronaldo, Bale, Benzema. No futebol não há nomes", apontou.

De resto, Simeone aproveitou para comparar o avançado do PSG com Erling Haaland, enaltecendo a sua importância para a conquista da Liga dos Campeões por parte do Manchester City, na época passada.

"Mbappé e Haaland? Nada a ver, são diferentes. Haaland é um animal de golos, é a perfeição de um 9 que vive de cara virada para a baliza. O crescimento do City foi devido a ter recuperado aquilo que o seu jogo lhe exigia. Teve de chegar Haaland para confirmarem a Champions. Às vezes, só jogar bem não chega", finalizou.