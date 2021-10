Simeone queixa-se das "200 patadas que deram ao João Félix" no Levante-Atlético de Madrid

Simeone considerou que o avançado português João Félix foi muito castigado por faltas dos adversários que nem sempre foram assinaladas e criticou ainda a quantidade de cartões amarelos que a sua equipa viu.

No final do jogo com o Levante, em que o Atlético de Madrid empatou a duas bolas, Diego Simeone foi crítico com a arbitragem. O treinador dos colchoneros reforçou que a equipa tem de melhorar, mas não passou ao lado do que considerou ter sido uma má arbitragem.

"Não interpreto nada, temos de melhorar como equipa e não nos desculparmos com o desempenho do árbitro, pelo golo de penálti no fim, pelo penálti da primeira parte, ou pelas 200 patadas que deram ao Félix sem qualquer consequência. Tudo o que o árbitro faz em campo é entendido por ele. Vocês estão aí para comentar, estão pelas regras... Não vai mudar nada por muito que eu opine. Não me façam falar... A equipa tem de crescer e não nos podemos desculpar nem pelo penálti, nem pelas entradas ao João, nem pelos 70 cartões amarelos que recebemos. Houve passagens boas no primeiro tempo, mas também no segundo", referiu na conferência de imprensa.



"Se o jogo poderia ter sido diferente? Não sei, poderiam ter marcado de outras formas. Mas na televisão vê-se tudo, os nossos erros também, as faltas sobre o João, a falta sobre o Matheus Cunha quando ele ia chutar. Não são desculpas. Temos de melhorar urgentemente", atirou ainda.

Simeone recebeu ordem de expulsão aos 81 minutos, quando o Atlético ainda vencia por 2-1. Já nos minutos finais, o Levante empatou, de grande penalidade.