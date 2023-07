Simeone: mais um nome tentado com os milhões da Arábia Saudita

De acordo com o jornal Marca, o treinador do Atlético de Madrid recebeu uma choruda proposta para assumir o comando do Al Ahli, recém-promovido à elite saudita.

Depois de mais de uma década a comandar o Atlético de Madrid, Diego Simeone é mais um nome tentado com uma oferta milionária da Arábia Saudita, estando nos planos do Al Ahli, emblema recém-promovido ao principal escalão daquele país.

Depois de ter contratado o guarda-redes Édouard Mendy ao Chelsea e o avançado Roberto Firmino, que terminou contrato com o Liverpool, o Al Ahly virou as atenções para o treinador argentino, apresentando-lhe uma choruda proposta com vários anos de contrato, segundo o jornal Marca.

Ainda assim, "El Cholo" mantém-se para já focado em preparar mais uma temporada nos colchoneros, com quem tem mais um ano de contrato, existindo boas sensações quanto a uma renovação futura. Resta saber se o técnico poderá ser persuadido pelos milhões do Al Ahli.