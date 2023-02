Simeone goza com adeptos do Real Madrid: "É muito bom ouvir 'cholo fica'"

Questionado sobre os números ao comando dos colchoneros no Bernabéu (quatro derrotas, quatro empates e três vitórias), o técnico acabou a ironizar

Diego Simeone levou o Atlético de Madrid ao empate no Santiago Bernábeu, no dérbi com o Real Madrid, e no final ironizou com os cânticos que recebe dos adeptos merengues.

"Tenho tido sorte e com esse entusiasmo que recebo com o 'cholo fica, cholo fica', é muito bom", respondeu, a propósito dos seus números no campo do rival (quatro derrotas, quatro empates e três vitórias).

Sobre um dos lances mais polémicos do dérbi, o cartão vermelho a Correa, comentou: "Não sei se o árbitro conversou com o VAR. Não foi um contacto tão violento para que um jogador de 1.94 metros tivesse caído desmaiado. Os adeptos pagam para ver os jogadores e futebol é contacto."

Simeone classificou a exibição do Atlético de "camaleónica": "Mudámos ao longo do jogo. Tivemos contra-ataques onde poderíamos ter resolvido melhor. Na segunda parte, jogámos com os dois avançados mais em cima, tivemos jogadas interessantes, veio a expulsão e tivemos de mudar outra vez."