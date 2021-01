Simeone feliz com o regresso de Trippier ao Atlético de Madrid durante recurso

A Federação Inglesa (FA) puniu Kieran Trippier com 10 semanas de suspensão e aplicou-lhe uma multa de 70.000 libras (cerca de 77.500 euros) num caso em que entende que o lateral direito inglês teve "má conduta em relação às regras das apostas desportivas", que remonta a julho de 2019.

O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse esta terça-feira estar "muito feliz" por poder contar com Kieran Trippier, cuja sanção imposta pela Federação Inglesa (FA) está suspensa pelo recurso ao Comité de Apelo da FIFA.

A Federação Inglesa (FA) puniu Kieran Trippier com 10 semanas de suspensão e aplicou-lhe uma multa de 70.000 libras (cerca de 77.500 euros) num caso em que entende que o lateral direito inglês teve "má conduta em relação às regras das apostas desportivas", que remonta a julho de 2019.

"Seguramente há um parêntesis nesta situação, em que Trippier nos é devolvido e pode, neste momento, estar com a equipa. Estamos muito felizes com o seu regresso", explicou o treinador argentino, destacando o regresso do inglês aos treinos com os colegas, na cidade desportiva de Majadahonda (Madrid).

Com a punição decretada em 23 de dezembro de 2020, o internacional inglês, de 30 anos, falhou o desafio frente ao Getafe (1-0); o período da sanção não afetaria, contudo, a sua participação na seleção, sem qualquer jogo UEFA ou FIFA.

"Dei-lhe um abraço quando chegou. Foi treinar com um grupo num outro campo e, pelo que me disseram, treinou muito bem. Para nós é um jogador decisivo, importante, com estatuto, e ficamos muito felizes que volte a estar connosco", disse Simeone, na antevisão do jogo com o UE Cornelià, para a Taça do Rei.

Diego Simeone descartou a possibilidade de utilizar Kieran Trippier na quarta-feira frente ao UE Cornellà, uma vez que o jogador se encontra há várias semanas sem se treinar com os colegas, mas adiantou que o lateral inglês continuará a treinar com o plantel.