Simeone "é o homem certo para orientar o Manchester United", diz lenda do clube

Técnico argentino do campeão espanhol em título reúne a preferência a "100 por cento" de Roy Keane

Figura incontornável da história do Manchester United, Roy Keane considera Diego Simeone, treinador do Atlético Madrid, o sucessor ideal do germânico Ralf Rangnick no comando técnico da equipa da Premier League.

"Acho que devia ser ele [Diego Simeone] a ocupar o lugar de Rangnick, apesar de estar a passar por uma fase má no Atlético", afirma o ex-médio, que se mostrou totalmente favorável. "Aprovo a contratação a 100 por cento", frisa ao "The Mirror".

Em declarações ao jornal britânico, Roy Keane descreveu "o homem certo" Diego Simeone, a orientar o Atlético Madrid desde 2011, como uma grande personagem, um grande treinador com grande personalidade".

Rangnick, recorde-se, está a prazo no comando do Manchester United. Após esta época, o germânico passará a consultor, a respeito de transferências no plantel principal, do clube da Premier League, até ao final da temporada 2023/24.