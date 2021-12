Técnico colchonero, em reação à derrota com o Granada (1-2), denotou uma exibição rojiblanca irrepreensível, injustiça no marcador e admitiu a necessidade de recuperar homens do eixo defensivo para maior capacidade. Confiança na melhoria permanece intacta.

Reação: "Não posso dizer nada sobre os jogadores, fizeram muitas coisas boas. Houve situações para marcar, mesmo o golo que poderia ter sido legal, as situações que tivemos no segundo tempo para assumir a liderança... Não houve muitos remates do Granada. Houve muita desatenção e isso fez-nos pagar com derrota numa partida em que merecíamos [perder]".

Série de quatro derrotas na La Liga: "Não nos estamos a encontrar com as vitórias, que merecemos em vários momentos. É futebol. Por vezes, ganhamos sem o merecermos e agora perdemos jogos que merecíamos ganhar. Temos de desanuviar, estar calmos, trabalhar, esperar pela recuperação dos nossos defesas centrais e, com calma, podemos reconstruir-nos. A equipa tem muitas coisas boas e com tranquilidade e equilíbrio avançaremos".