Simeone de olho em avançado proposto por Luís Campos para o PSG

Scamacca, avançado do Sassuolo

Gianluca Scamacca foi figura no Sassuolo e esteve nas cogitações dos parisienses, que abortaram o negócio devido ao valor pedido pelo jogador

Revelação e figura em Itália, Gianluca Scamacca é um dos avançados da Serie A mais cobiçados neste mercado. O jovem do Sassuolo chegou a estar nas cogitações do PSG, mas poderá acabar em Espanha e no Metropolitano.

De acordo com o Mundo Deportivo, os parisienses abortaram o negócio por considerarem o valor pedido pelo atleta demasiado alto, mas Scamacca, que já foi internacional A por Itália, continua na mira de Inter, Milan e...Atlético de Madrid, que está à espera de resolver o processo com Morata para poder investir.

Com 38 jogos realizados na última época, Gianluca Scamacca foi figura no Sassuolo, marcando um total de 16 golos e ajudando a equipa a fazer mais um campeonato tranquilo na Serie A (11º).