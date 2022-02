Simeone comenta declarações de Félix: "Qual é o problema? Perguntem-lhe a ele"

João Félix referiu que o problema no Atlético de Madrid esta temporada é conhecido pela equipa. Simeone foi confrontado com as declarações e disse que gostaria de saber qual é, então, o problema.

Numa entrevista ao The Athletic publicada esta semana, João Félix disse que no balneário do Atlético de Madrid todos sabem qual é o problema da equipa esta época. "Sabemos o que se passa, mas prefiro não falar disso", referiu o avançado.

Esta sexta-feira, quando fazia a antevisão ao jogo de sábado frente ao Getafe, Simeone foi questionado sobre as declarações do internacional português, mas preferiu não dar muita importância ao assunto.

"Quando tiverem oportunidade, perguntem-lhe a ele [a João Félix]. Se ele sabe qual é o problema, eu também gostaria de saber. Essas coisas têm de ser perguntadas a ele", atirou. Mais tarde, voltaram a perguntar sobre o mesmo tema. "Não quero falar mais sobre o assunto para não criar uma polémica. Isto é como quando um jogador é substituído: às vezes sai chateado com o treinador, outras vezes com ele mesmo", terminou o treinador dos colchoneros.