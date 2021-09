Simeone avisa: "Este não é o mesmo Atlético da última vez em que esteve aqui Griezmann"

Argentino lembrou todos os problemas que assolam os jogadores da frente

Para lá caminha, assim deseja e pensa Simeone, mas, nesta altura, admitiu o técnico argentino, o Atlético de Madrid está abaixo do nível que já demonstrou em anos passados.

"É normal, Griezmann está muito entusiasmado por regressar e está em vias de se adaptar a este novo Atlético, que não é aquele em que ele estava, mas não tenho dúvidas de que será o que esperamos", afirmou o técnico colchonero.

Simeone lembrou ainda todas as limitações que, por esta altura, os jogadores da frente de ataque têm.

"Matheus Cunha chegou recentemente, Correa chegou antes do início da Liga, teve um desempenho muito bom desde o início e partiu para a seleção, agora começa a encontrar o seu jogo. Luis Suárez foi o último a chegar, teve de recuperar uma pequena lesão nas pernas e está a voltar ao que é. Griezmann está de volta e está a melhorar, deixando de ser o jogador que era. João Félix não está na equipa titular há meses", explicou, no final da vitória suada no terreno do Getafe, por 1-2.