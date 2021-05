Simeone antes do duelo com o Barcelona: "Há sempre uma primeira vez para tudo"

Treinador do Atlético de Madrid confiante no triunfo em Camp Nou.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, acredita que o líder de La Liga tem condições para vencer na visita ao Barcelona, enquanto o técnico dos catalães, Ronald Koeman, manifestou-se confiante na conquista do título.

"Temos de ir jogo a jogo, encarar este com ambição, humildade e tranquilidade. Não penso no que vem a seguir, penso apenas neste jogo. O plantel está com muita vontade de vencer e confio totalmente na equipa para o que resta do campeonato", afirmou Simeone, em conferência de imprensa.

Na antevisão do embate com o Barcelona, da 35.ª jornada, o argentino não se atemorizou com o facto de nunca ter vencido em Camp Nou, onde averbou sete derrotas e seis empates, e salientou que "há sempre uma primeira vez para tudo".

A quatro rondas do final da competição, o Atlético de Madrid lidera o campeonato, com 76 pontos, mais dois do que Real Madrid (74), segundo, e Barcelona (74), terceiro, o que faz com que o técnico dos catalães ainda acredite na conquista do título.

O Atlético de Madrid, no qual alinha o internacional português João Félix, visita o Barcelona, de Francisco Trincão, no sábado, a partir das 15h15 (hora de Lisboa).

Na luta pelo topo está também o Real Madrid, que no domingo recebe o Sevilha, quarto colocado, com 70 pontos, e que pode igualmente ter uma palavra a dizer nas contas do título.