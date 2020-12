Simeone antes do dérbi: "Zidane foi um jogador ganhador e é um treinador ganhador"

Treinador do Atlético informou que Herrera está "fisicamente disponível" para o jogo de sábado com o Real e Suárez em dúvida.

O Atlético de Madrid, líder do campeonato espanhol, com 26 pontos e dez jogos disputados, joga este sábado no Estádio Santiago Bernabéu, onde defronta o rival Real, quarto classificado, com 20 pontos e 11 jogos realizados.

Na conferência de antevisão do encontro da 13.ª jornada da Liga espanhola, Diego Simeone, treinador do Atlético, elogiou Zidane. "Quem pode opinar são os jogadores dele, mas o mais importante são o que temos por dentro. E ele transmite segurança, confiança, foi um jogador ganhador e agora é um treinador ganhador, que evidencia com respeito", afirmou o técnico que cumpre já a décima época ao comando dos colchoneros e tem 495 jogos e 297 vitórias.

"É um jogo muito bonito com futebolistas fantásticos nas duas equipas", disse, sobre o dérbi deste sábado, marcado para as 20 horas. "O Real Madrid está há muitos anos a competir com os mesmos atletas que continuam apesar da idade que têm e competindo , competindo também com os jovens e isso é para ser elogiado, embora eles sejam um rival histórico para nós. Vamos levar a partida para onde pensamos que podemos fazer mossa", defendeu.

Simeone reconheceu que a equipa passa por um bom momento, o que se deve, em grande parte, à integração dos jogadores. "A temporada passada serviu para alguns jogadores crescerem, e hoje são uma melhor versão de si próprios, estão habituados ao clube, às suas necessidade, ao treinador", explicou.

O treinador do Atlético informou que o ex-jogador do FC Porto, Herrera, está "fisicamente apto e em condições de jogar", mas não confirmou a disponibilidade de Suárez. "Os jogadores passam por etapas diferentes, não nos esqueçamos que ele teve o coronavírus e o último jogo foi na Colômbia [13 de novembro], esteve 20 dias sem competir. É muito importante para nós, tem o gene do golo e este é um jogo importante para ele e para nós", admitiu.