Simeone: "Adeptos do Inter e Lázio pedem-me para voltar. Eu gostaria"

Treinador do Atlético de Madrid não fechou a porta a um eventual regresso às duas equipas que representou em Itália na sua carreira de jogador.

Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, admitiu esta segunda-feira que não descarta regressar no futuro ao Inter ou à Lázio, equipas que representou em Itália durante a sua carreira de jogador, entre 1997 e 2003.

Após ter viajado para Nápoles para assistir à coroação do título de campeão do filho Giovanni, o técnico começou por abordar o seu futuro, admitindo que não consegue ficar muito tempo afastado do futebol, apesar do cansaço que a indústria lhe provoca.

"Não sei quanto mais tempo poderei ser treinador, já tenho 53 anos. Mais cinco? É definitivamente um trabalho stressante, mas depois lembro-me que uns quantos dias de férias são sempre suficientes para me fazer querer regressar aos relvados. O relvado é como uma droga para nós", referiu, em entrevista à Gazzetta dello Sport.

Com contrato até 2024 no Atlético, Simeone não revelou se pretende manter-se muito mais tempo no clube, que orienta desde 2011, acrescentando que ficaria deliciado com um regresso ao Inter ou à Lázio.

"Encontro regularmente adeptos do Inter e da Lázio que me pedem para voltar. Quem sabe? Certamente gostaria", concluiu.

Com cinco jornadas por disputar na LaLiga, o Atlético de Madrid ocupa a vice-liderança do campeonato, com 69 pontos, menos 13 do que o líder Barcelona (71) e mais um do que o Real, terceiro com 68.