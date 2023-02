"Sim" de Zaniolo chegou tarde e o problema mantém-se para Mourinho

Arrisca não ser utilizado até final da época.

De acordo com a Imprensa italiana, Zaniolo terá aceitado mudar-se para o Bournemouth sob a perspetiva de não ficar "preso" na Roma, mas o emblema inglês descartou a contratação do avançado por ter apostado todas as fichas no central Zabarnyi.

Desta forma, Zaniolo, que tem mantido uma guerra aberta com a Direção giallorossa, arrisca não ser utilizado por Mourinho até final da época.

Inicialmente, o internacional italiano recusou a mudança para o emblema da Premier League, depois de um entendimento obtido entre os clubes.