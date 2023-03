Silvio Berlusconi está hospitalizado

Presidente do Monza e líder do partida Forza Itália cumpre 87 anos em setembro

Silvio Berlusconi, antigo primeiro ministro italiano e ex-presidente do Milan, que atualmente é líder do partido Forza Itália e presidente do Monza, sentiu dores e acabou por ficar internado no hospital de San Raffaele para se controlar o seu estado de saúde.

Berlusconi, que faz 87 anos em setembro, sentiu as dores na segunda-feira e só deverá ter alta, se tudo estiver bem, amanhã, quarta-feira.

Ainda não se sabem mais pormenores, mas Berlusconi tem um histórico clínico que passa por operação a coração aberto em 2016, operação aos intestinos em 2019 e internamento por sentir-se mal em janeiro de 2022.