Shevchenko próximo de regressar ao futebol italiano como treinador na Serie A

O ucraniano está a um passo de ser anunciado como treinador do Génova, garante o Gazzeta dello Sport

Com apenas uma vitória em 12 jornadas do campeonato italiano, o Génova pode mudar de treinador nos próximos dias. De acordo com o jornal Gazzeta dello Sport, a equipa rossoblù deverá trocar Davide Ballardini por Andrij Shevchenko.

O ex-avançado do Milan já terá aceitado a proposta para regressar à Itália como treinador do Génova. O Gazzeta afirmou que a chegada dele ao país está prevista para segunda-feira, tendo preparado um contrato válido por três anos, até junho de 2024.

Recorde-se que o Génova foi vendido no último mês de setembro para uma empresa norte-americana. A empresa de investimentos 777 Partners adquiriu 99,9 por cento das ações do clube italiano. Schevchenko seria a primeira contratação de muitas que a nova gestão promete aos adeptos.