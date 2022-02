Shevchenko faz apelo aos ucranianos: "Passámos por muitos momentos difíceis..."

Uma das maiores estrelas do futebol ucraniano veio pedir a união do povo num "momento difícil"

Shevchenko recorreu às redes sociais para apelar à união dos ucranianos numa altura em que o conflito entre Rússia e Ucrânia tem vindo a gerar cada vez maior apreensão. O receio de uma guerra no Leste europeu é real e ex-selecionador e uma das maiores estrelas do futebol ucraniano veio pedir a união do povo num "momento difícil"

"A Ucrânia é minha pátria! Sempre tive orgulho do meu povo e do meu país! Passámos por muitos momentos difíceis e nos últimos 30 anos formámos como nação! Uma nação de cidadãos sinceros, trabalhadores e amantes da liberdade! Este é o nosso bem mais importante! Hoje é um momento difícil para todos nós. Mas devemos unir-nos!", pode ler-se na publicação do treinador.

O reconhecimento da independência de Donetsk e Lugansk pelo Presidente russo, Vladimir Putin, na segunda-feira, suscitou a condenação de generalidade dos países ocidentais, depois de cerca de dois meses de tensão devido à concentração de dezenas de milhares de tropas russas junto às fronteiras da Ucrânia.

Os separatistas pró-russos de Donetsk e Lugansk, apoiados por Moscovo, entraram em guerra com as autoridades ucranianas em 2014, após a anexação da península da Crimeia pela Rússia.

Desde então, o conflito provocou mais de 14 000 mortos e 1,5 milhões de deslocados, segundo as Nações Unidas.