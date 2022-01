Shevchenko é o sucessor de Paulo Sousa na seleção da Polónia

Shevchenko orientou a Ucrânia no Europeu'2020

De acordo com que O JOGO apurou, o ex-treinador do Génova e a federação polaca estão a limar os derradeiros detalhes de um contrato que nunca será inferior a dois anos

Recentemente demitido do Génova, Andrey Shevchenko está prestes a ser anunciado como o novo selecionador da Polónia. De acordo com o que O JOGO apurou, o treinador ucraniano já chegou a acordo com a federação polaca para suceder a Paulo Sousa, que pagou a cláusula de rescisão para rumar ao Flamengo, e a oficialização só está pendente de pequenos detalhes relativos a um contrato que nunca será inferior a dois anos.

O antigo internacional ucraniano, que brilhou no Milan, terá a missão de conduzir a Polónia no play-off europeu de apuramento para o Mundial'2022: a equipa jogará na casa da Rússia a 24 de março e, em caso de vitória, vai decidir a vaga para o Catar frente ao vencedor da eliminatória entre Suécia e Chéquia.