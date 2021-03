Sheffield United e treinador Chris Wilder acordam rescisão "por mútuo acordo"

Redação com Lusa

O Sheffield United, 20.º e último classificado da Liga inglesa de futebol, anunciou este sábado ter chegado a acordo com o treinador Chris Wilder para a rescisão do acordo que unia as duas partes.

"A direção e Wilder, que levou os "Blades" a mais de 100 vitórias em quase cinco épocas em Bramall Lane, tomaram a decisão após uma reunião", pode ler-se no comunicado do clube.

O lanterna-vermelha da Premier League despede-se, assim, do técnico de 53 anos que levou o clube da terceira à primeira divisão do futebol inglês, além de conseguir o nono lugar em 2019/20, a melhor classificação da história daquele emblema.

Ainda assim, com apenas 14 pontos esta época, a 12 dos lugares de manutenção, e a 10 jornadas do fim, a direção quis separar-se do treinador e "concentrar-se em acabar bem a temporada" e, se despromovidos, "preparar-se para o "Championship"".

Apesar da primeira vitória na Premier League ter chegado apenas em janeiro, na 18.ª ronda, Wilder foi resistindo aos maus resultados e manteve o Sheffield United em prova na Taça de Inglaterra, em que defronta o Chelsea nos quartos de final.

O Sheffield United não deu qualquer indicação de quem irá orientar a equipa de forma definitiva, com o treinador dos sub-23 Paul Heckingbottom a assumir o comando para o jogo de domingo com o Leicester.