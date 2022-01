Shaw diz que Manchester United tem que "trazer mais intensidade e motivação"

Lateral internacional inglês lembrou que a qualidade individual dos jogadores do gigante de Inglaterra "não é suficiente" para somar pontos na exigente Premier League

Titular pelo Manchester United na receção ao Wolves e insatisfeito pela derrota dos red devils (0-1) ante a "armada lusa", o que se não se verificava há 42 anos (!) em Old Trafford, Luke Shaw, quais meias-palavras, pediu maior pujança, união e motivação.

"Temos de ter intensidade. Não acho que estivéssemos todos juntos. Temos uma qualidade inacreditável, mas, por vezes, ela não é suficiente. Temos de trazer intensidade e mais motivação", afirmou o lateral inglês, à "Sky Sports".

Luke Shaw, que atuou durante os 90 minutos do encontro relativo à 21.ª jornada da Premier League, salientou que "para ganhar este tipo de jogos", de dificuldade mais elevada, "todos precisamos de estar cem por cento empenhados" no relvado.

João Moutinho ofereceu, na passada segunda-feira, uma vitória (nada surpreendente) ao Wolves, em Old Trafford, sobre o Manchester United (1-0), resultado que traduziu o maior domínio (e caudal ofensiva) da equipa orientada pelo português Bruno Lage.

O ​​​​​​​Wolverhampton, oitavo classificado, ficou, assim, a apenas três pontos do Manchester United na classificação da Premier League, na qual ocupa o sétimo posto, com 31 pontos, a 22 do isoladíssimo líder e arquirrival Manchester City.