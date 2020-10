Shanghai SIPG, de Vítor Pereira, nas 'meias' da liga chinesa

Vai defrontar o vencedor do duelo entre Chongqing Dangdai ou Jiangsu Suning

O Shanghai SIPG, treinado pelo português Vítor Pereira, apurou-se esta sexta-feira para as meias-finais da fase de apuramento do campeão chinês de futebol, ao bater o Shanghai Shenhua no desempate por grandes penalidades (5-4), após uma igualdade (1-1).

Depois do nulo na primeira mão, o Shanghai SIPG colocou-se em vantagem na eliminatória com uma grande penalidade convertida pelo avançado brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto, aos 55 minutos.

Já nos descontos, aos 90+1 minutos, o Shanghai Shenhua refez a igualdade, por Sun Shilin, e levou a decisão do duelo dos quartos de final para o tempo extra.

No prolongamento, o resultado manteve-se inalterado e a resolução da eliminatória passou para os penáltis, com o colombiano Giovanni Moreno a ser o "vilão" do Shanghai Shenhua, ao falhar logo na primeira tentativa. A equipa de Vítor Pereira converteu os cinco e garantiu a passagem.

Nas meias-finais, o Shanghai SIPG vai defrontar o vencedor do duelo entre Chongqing Dangdai ou Jiangsu Suning. As duas equipas empataram (1-1) na primeira mão.

A fase de apuramento do campeão chinês com jogos a eliminar foi criada esta temporada devido à pandemia da covid-19 e com a impossibilidade de realizar as habituais 30 jornadas do campeonato.