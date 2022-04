Shakhtar iniciou digressão pela paz e perdeu o primeiro jogo, frente ao Olympiacos

Redação com Lusa

A digressão visa arrecadar dinheiro para os militares da Ucrânia na guerra contra a Rússia, e também ajudar os refugiados ucranianos deslocados pela invasão.

O clube de futebol Shakhtar Donetsk iniciou no sábado uma série de jogos de beneficência, no âmbito de uma "Digressão Global pela Paz", apoiada pelo governo ucraniano.

O primeiro jogo foi uma derrota por 1-0 frente ao líder da primeira divisão grega, o Olympiakos, orientado pelo treinador português Pedro Martins.

Durante o jogo, os jogadores do Shakhtar Donetsk usaram camisolas com os nomes de cidades ucranianas bombardeadas por forças russas, incluindo Mariupol, no sul da Ucrânia, que está há semanas cercada pelo exército da Rússia.

Clubes de futebol de toda a Europa, incluindo em Portugal, têm-se oferecido para jogar contra clubes da Ucrânia e receber jogadores jovens ucranianos, após as competições desportivas no país terem sido suspensas devido à invasão russa, a 24 de fevereiro.

Desde então, o único jogo oficial a envolver uma equipa ucraniana aconteceu na quinta-feira, com o Sporting venceu o Dinamo Kiev, por 2-1, em Bucareste, na Roménia, em partida dos quartos de final da UEFA Youth League de futebol.