Shakhtar empata e segue em sexto lugar na Liga ucraniana

Com este empate, o Shakhtar está numa posição inabitual na Liga ucraniana, onde é hegemónico, seguindo em sexto lugar.

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, deixou dois pontos em Lviv, ao empatar com o Rukh a um golo, em jogo da I Liga ucraniana, e segue em sexto lugar.

A equipa do Rukh Lviv, que está no fundo da tabela, abriu o marcador aos 47 minutos, graças a um autogolo de Taras Stepanenko, e três minutos volvidos ficou em vantagem numérica devido à expulsão, por acumulação de amarelos, do lateral direito Valeriy Bondar, da equipa visitante.

Mesmo a jogar com menos um, o Shakhtar asfixiou o adversário nas imediações da sua área, mas só conseguiu chegar ao empate aos 68 minutos, por Marlos, por culpa própria, visto que desperdiçou algumas oportunidades flagrantes para sair de Lviv com os três pontos.

Com este empate, o Shakhtar está numa posição inabitual na Liga ucraniana, onde é hegemónico, seguindo em sexto lugar, com cinco pontos, numa tabela liderada pelo Vorskla Poltava, com nove pontos, seguido do Dínamo de Kiev, com sete.