Shakhtar Donetsk vence e pressiona líder Dínamo Kiev

Redação com Lusa

Equipa de Luís Castro ocupa o segundo posto da classificação na Ucrânia

O Shakhtar Donetsk ganhou em casa ao Illichivets por 4-1, na oitava jornada da Liga ucraniana, com a formação treinada pelo português Luís Castro a alcançar à condição o segundo posto da classificação.

O brasileiro Taison foi o homem do jogo, ao apontar dois golos, o primeiro e o último da partida (27 e 75 minutos), com Sudakov (44) e Alan Patrick (64) a fazerem os outros dois tentos do Shakhtar Donetsk, enquanto Gorbunov apontou, aos 72, o golo de 'honra' dos visitantes.

Com a vitória, Luís Castro ascende provisoriamente ao segundo lugar do campeonato, com 16 pontos, em oito jogos, enquanto o líder Dínamo Kiev tem 17 pontos, em sete jogos, defrontando o Dnipro no sábado.