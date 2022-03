Shakhtar Donetsk transforma Arena de Lviv em abrigo e deixa agradecimento ao Benfica

Clube, que está impossibilitado de competir devido à guerra, tenta ajudar o povo ucraniano

O Shakhtar Donetsk, clube que não tem competido nas últimas semanas e que não se espera que volte e competir nas próximas, transformou uma das suas mais recentes casas num abrigo para refugiados e vítimas de guerra.

A Arena de Lviv, casa do emblema entre 2014 e 2016, foi transformada num espaço de solidariedade e abrigo para aqueles que mais sofrem com a invasão russa à Ucrânia, como tratou de explicar o diretor de comunicação do clube.

"Jogámos aqui anteriormente para a Liga dos Campeões. Juntamente com as autoridades locais, montámos isto para ser um abrigo para duas a três mil pessoas. Se outros clubes se quiserem envolver ou enviar algo, davam jeito coisas cobertores, colchões, camas ou almofadas. Seria muito útil", afirmou, antes de destacar o apoio do Benfica, entre outros emblemas.

"O Benfica está a enviar cinco camiões com tudo: comida, produtos de primeiros socorros e roupas. Os nossos empregados estão a trabalhar como voluntários no estádio. O Légia de Varsóvia, da Polónia, também propôs que o seu próprio estádio seja um centro para recolher as coisas enviadas por outros clubes antes do transporte para Lviv", afirmou, em declarações ao The Athletic.