Shakhtar Donetsk garante aquisição de pérola brasileira do Ajax

David Neres, ao meio, vai deixar o Ajax para atuar pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk

Neres vai assinar um contrato com o Shakhtar Donetsk, que pagará 15 milhões de euros pelo passe, até junho de 2026

Um dos jogadores de maior renome e talento do plantel do Ajax (Países Baixos), David Neres vai tornar-se, em breve, jogador dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

A transferência do avançado internacional brasileiro, avançada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano e confirmada, depois, pelo jornal "Globo Esporte", será fechada por uma verba cifrada em 15 milhões de euros, sendo que o São Paulo tem direito a três por cento (1,5M€) do encaixe do Ajax, devido ao mecanismo de solidariedade.

David Neres, que deixará o emblema dos Países Baixos ao cabo de cinco temporadas e meia, vai assinar um contrato com o Shakhtar Donetsk até junho de 2026. Com a camisola neerlandesa, o brasileiro marcou 47 golos num total de 180 jogos.

O futebolista, de 24 anos, sagrou-se campeão nos Países Baixos em duas ocasiões.