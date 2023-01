Shakhtar Donetsk explica como Chelsea venceu Arsenal na corrida por Mudryk

Ambos os clubes londrinos estiveram na corrida pelo extremo ucraniano, mas os bónus definidos pelos blues foram o fator que ditou a escolha por Stamford Bridge.

Sergei Palkin, CEO do Shakhtar Donetsk, explicou esta terça-feira como o Chelsea bateu a concorrência do Arsenal pela contratação de Mykhaylo Mudryk, extremo ucraniano que assinou até 2031 com os blues, num negócio que poderá ascender aos 100 milhões de euros.

"As ofertas eram iguais. 70 milhões fixos e 30 milhões em variáveis, mas os bónus eram muito mais fáceis de atingir com a proposta do Chelsea do que com a do Arsenal", revelou ao jornal The Athletic.

O máximo dirigente do clube ucraniano foi mais longe e explicou que um dos bónus incluídos pelos gunners implicava que Mudryk vencesse a Bola de Ouro, ao passo que os blues decidiram incluir metas mais realistas, nomeadamente vencerem a Premier League ou a Liga dos Campeões nos próximos quatro anos.

De resto, Palkin deixou críticas à forma como o Arsenal conduziu as negociações com o Shakhtar Donetsk, elogiando a abordagem dos rivais londrinos.

"Ambas as equipas ofereceram formas diferentes de pagamento. As do Arsenal eram mais demoradas e as do Chelsea convenceram-nos mais. O Arsenal contactou o jogador quase um mês e meio depois de nos terem avisado. Dissemos-lhes que, em primeiro lugar, tinham de fechar negócio connosco, mas eles ignoraram-nos. Decidimos não apresentar queixa formal", contou.

"O Chelsea ligou-me no final de dezembro e perguntou-me se podiam contactar Mudryk, porque estavam interessados nele e gostavam de falar com o jogador. Eu disse: 'Sem problema, podem contactá-lo'", finalizou o CEO do Shakhtar.