Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, vence e mantém-se na perseguição ao líder

Equipa orientada pelo português bateu por 2-0 o Vorskla Poltava.

O Shakhtar Donetsk, treinado pelo português Luís Castro, venceu este domingo por 2-0 na visita ao Vorskla Poltava, em jogo da 20.ª jornada da Liga ucraniana, e colocou-se a quatro pontos do líder Dínamo de Kiev.

Após o desaire no terreno do Lviv (3-2), os tetracampeões em título regressaram aos triunfos no campeonato, graças a dois golos do avançado Júnior Moraes, aos 42 e 62 minutos.

A formação liderada por Luís Castro segue no segundo lugar, com 42 pontos, a quatro do líder Dínamo de Kiev (46), que ainda este domingo visita o Oleksandriya.

Dentro de duas semanas, Shakhtar e Dínamo vão defrontar-se, num encontro que poderá ser decisivo para as contas do título.