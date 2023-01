Shakhtar confirma estar perto de um acordo por Mudryk: negócio é milionário

Clube ucraniano emitiu comunicado a esclarecer o estado das negociações pelo jogador, prestes a rumar ao Chelsea.

Ao que parece, Mykhailo Mudryk vai mesmo para o Chelsea. Este sábado, o Shakhtar confirmou que esteve reunido com elementos dos blues e os dois clubes estão perto de chegar a um acordo.

"O presidente do Shakhtar, Rinat Akhmetov, e o coproprietário do Chelsea, Behdad Eghbali, discutiram hoje a transferência de Mykhailo Mudryk para o Chelsea", pode-se ler-se no comunicado do emblema ucraniano.

"As partes estão muito próximas de chegar a um acordo para a transferência do jogador", refere ainda.

Mudryk deverá custar 70 milhões de euros ao Chelsea, aos quais acrescem 30 milhões pelo cumprimento de determinados objetivos.

O extremo de 22 anos tem sido associado ao Arsenal e o CEO do Shakhtar já tinha confirmado que os gunners avançaram com uma proposta, mas que não estava de acordo com os moldes que os ucranianos pretendiam. Agora parece que o negócio tomou mesmo outro rumo.