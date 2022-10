Shakhtar apreensivo com novos bombardeamentos russos em Kiev e Lviv

Uma fonte do clube admitiu ao jornal AS que "o pequeno-almoço parecia um funeral".

Várias cidades ucranianas foram alvo de novos bombardeamentos por parte da Rússia nesta segunda-feira, incluindo a capital Kiev, o que causou grande apreensão no seio do Shakhtar Donetsk, que recebe o Real Madrid na terça-feira, na Liga dos Campeões, na Polónia.

De acordo com os espanhóis do AS, o campeão ucraniano ficou em choque ao saber dos ataques a Kiev, onde moram vários familiares de jogadores e membros da sua equipa técnica, e a Lviv, cidade que tem acolhido as partidas em casa do clube no campeonato.

"Os rostos no pequeno-almoço estavam muito sérios, quase como um funeral. O ambiente está muito mais sério do que o costume, veremos como afeta a equipa. Os jogadores estão agarrados ao telemóvel, atentos a cada notícia. A equipa está alojada na Polónia desde o regresso do Bernabéu, ainda não puderam ver as suas famílias e amigos", revelou uma fonte próxima ao Shakhtar ao jornal.

O Shakhtar Donetsk recebe o Real Madrid na terça-feira, às 20h00, em jogo da quarta jornada do grupo F da Liga dos Campeões, que é liderado pelos merengues, com nove pontos. Os ucranianos são segundos, com quatro pontos, mais um do que somam os alemães do Leipzig (terceiros) e mais três do que os escoceses do Celtic - últimos com apenas um ponto.