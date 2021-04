Shakhtar aposta no mercado brasileiro e vende jogo a dois euros e meio

Equipa ucraniana de Luís Castro quer atrair adeptos brasileiros

O Shakhtar-Dínamo de Kiev, a disputar no próximo sábado, será transmitido no site oficial do Shakhtar e disponibilizado mediante o pagamento de dois euros e meio, segundo explicou um diretor do clube ao site Globoesporte.

"Nós vamos transmitir o jogo no nosso website, no shakthar.com, e as pessoas poderão assistir à transmissão. Nós contratámos pessoas de Portugal para fazer os comentários, porque obviamente as pessoas na Ucrânia não falam de um jeito compreensível para brasileiros [risos]. Então teremos um comentarista em português", explicou Alexander Mamahyla, diretor de marketing do clube.

"É um pay-per-view. Nós vamos olhar para o tráfego no nosso site e nas redes sociais. Nós não esperamos que milhões assistam ao jogo, mas é um teste que queríamos fazer há muito tempo", acrescentou.

Para o dirigente, este interesse no mercado brasileiro está também relacionado com os muitos jogadores do país que têm atuado no clube. "Temos brasileiros há muito tempo. Tirando guarda-redes, nós temos excelentes jogadores brasileiros em todas as partes do campo, e o que eles trazem para o Shakhtar é a mentalidade ofensiva. Nós sabemos que isso é importante para os adeptos", comentou.