Sexta substituição tramou Wolfsburgo na Taça da Alemanha

Equipa de Van Bommel teve dificuldades para bater o Pressen Munster, do quarto escalão, e a justiça desportiva pô-la fora da Taça

O Wolfsburgo ficou ontem a saber que as seis substituições efetuadas na partida da Taça da Alemanha contra o modesto Preussen Munster lhe valeram a eliminação da prova. A justiça desportiva alemã deu razão ao clube do quarto escalão (e vitória por 2-0) no protesto apresentado logo após a derrota em campo de 8 de agosto, por 3-1, resultado que de resto custara bastante à formação da Bundesliga, orientada por Mark Van Bommel.