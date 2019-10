Sevilha vence Levante com golo de Luuk de Jong aos 86 minutos

O holandês saiu do banco aos 72 minutos para dar o golo da vitória ao Sevilha.

Luuk de Jong marcou este domingo, aos 86 minutos, o único golo da vitória caseira do Sevilha frente ao Levante, no jogo que encerrou a nona jornada da Liga espanhola.

Saído do banco aos 72 minutos, De Jong estreou-se este domingo a marcar pelos sevilhanos, num jogo em que os três pontos custaram a conquistar, com o Sevilha a igualar Atlético de Madrid e Real Sociedad no quarto lugar, com 16 pontos. O Levante continua com 11, em 11.º.

Poucas horas antes do início do jogo, o treinador ex-FC Porto Julen Lopetegui teve uma má notícia, a ausência, por lesão, do capitão Daniel Carriço, com o português a falhar o jogo devido a uma entorse no tornozelo direito.

A partida foi marcada pelo desperdício de oportunidades de golo por parte dos avançados do Sevilha, que deixou Rony Lopes no banco, em particular do mexicano Chicharito, enquanto a formação valenciana teve em Rúben Vezo um defesa importante, com vários cortes decisivos, e em Hernâni (saiu aos 64) um foco de perigo, com vários dribles, remates e cruzamentos.

Antes, o Alavés venceu o primeiro jogo do dia por 2-0, na receção ao Celta de Vigo, enquanto o o Athletic de Bilbau somou o quarto jogo sem vencer ao empatar em casa com o Valladolid.

Um golo de Iñaki Williams, numa jogada individual, foi anulado por um autogolo de Martínez, num erro do guarda-redes Simon, que largou a bola contra as costas do defesa.

O Villarreal venceu por 1-0 em casa do Espanhol e chegou ao sexto lugar, graças a um golo de Ekambi, enquanto a Real Sociedad acentuou a crise do Bétis ao vencer por 3-1, empurrando os sevilhanos para a zona de despromoção.

Loren ainda adiantou o Bétis, sem o lesionado William Carvalho, mas um autogolo de Javi García e tentos de Willian José e Portu deram a volta para os bascos, que subiram ao quarto posto, igualando o Atlético de Madrid com 16 pontos, depois do empate dos colchoneros com o Valência (1-1), no sábado.

La Liga tem como líder o Barcelona, que assumiu o primeiro posto nesta jornada, ao vencer por 3-0 em casa do Eibar, enquanto o anterior comandante, o Real Madrid, foi perder na visita ao Maiorca (1-0).