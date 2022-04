Sevilha vence Levante com bis de Corona e recupera vice-liderança da LaLiga

Ex-FC Porto estreou-se a marcar pelo Sevilha e logo em dose dupla

O Sevilha saiu esta quinta-feira vitorioso da visita ao Levante (3-2), em jogo da 33ª jornada, e retomou provisoriamente a vice-liderança da LaLiga, após uma partida em que Tecatito Corona foi autor de um bis.

Aos 14 minutos, o ex-FC Porto estreou-se a marcar com a camisola sevilhana através de um cabeceamento certeiro, a passe de Ocampos. A formação da casa respondeu prontamente, com José Luis Morales, de grande penalidade, a restituir a igualdade aos 22, mas Tecatito voltou a abanar as redes adversárias aos 27, quando fez um chapéu a Dani Cardenas, após nova assistência de Ocampos.

A formação da casa, com o central Rúben Vezo a titular (foi substituído aos 76), ainda dispôs de uma nova grande penalidade, mas aos 71 Morales não conseguiu ter o mesmo sucesso a partir da marca dos 11 metros, com o Sevilha a dilatar a vantagem para 3-1 aos 81, por intermédio do francês Jules Koundé.

Na reta final do encontro, o veterano Roberto Soldado, ainda causou algumas dúvidas com um golo aos 87, mas a vitória prevaleceu para a equipa de Julien Lopetegui, que recuperou a vice-liderança provisória da LaLiga, ao passo que o Levante, penúltimo classificado, parece cada vez mais condenado à descida.

O Sevilha passou a somar 63 pontos no segundo lugar da tabela classificativa mas ainda pode vir a ser novamente ultrapassada pelo Barcelona (60), que dirige-se ao terreno da Real Sociedad esta quinta-feira, às 20h30 e tem um jogo em atraso na prova.