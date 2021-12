Sevilha vence em Bilbau e mantém segundo lugar em Espanha

De destacar que o grande jogo da jornada está marcado para domingo, no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid enfrenta o rival da mesma cidade, o Atlético, carrasco do FC Porto na Liga dos Campeões, a partir das 20:00

O Sevilha foi a Bilbau vencer o Athletic por 1-0, na 17.ª jornada da Liga espanhola, vitória que lhe permite garantir, desde já, a manutenção do segundo lugar no final da ronda.

O golo que levou os três pontos para a Andaluzia foi marcado aos 38 minutos, pelo internacional dinamarquês Thomas Delaney, através de um remate de meia distância para o canto superior esquerdo da baliza basca.

Com este triunfo, o Sevilha mantém o segundo lugar, com 34 pontos (16 jogos), a cinco do líder Real Madrid, com 39 (16), seguido por Betis, com 30 (16), Atlético Madrid, com 29 (15), e Real Sociedad, com 29 (16).

De destacar que o grande jogo da jornada está marcado para domingo, no Santiago Bernabéu, onde o Real Madrid enfrenta o rival da mesma cidade, o Atlético, carrasco do FC Porto na Liga dos Campeões, a partir das 20:00.

Noutro jogo de hoje da 17.ª jornada, entre o Valência e o Elche, foi o internacional português Gonçalo Guedes a abrir o caminho para a vitória da sua equipa, com um grande golo, seguido de celebração à Cristiano Ronaldo.

Guedes recebeu, aos 23 minutos, uma bola longa, direta, do seu guarda-redes, o holandês Jasper Cillessen, junto à linha lateral, no flanco esquerdo, fez uma diagonal interior, driblou o médio argentino Ivan Marcano, que lhe saiu ao caminho, e de fora da área desferiu potente remate cruzado com o seu pé direito que entrou rasteiro junto ao poste mais distante, de nada valendo a estirada do guarda-redes Edgar Badia.

O internacional português, que soma quatro golos no campeonato, quebrou um "jejum" que durava desde finais de outubro, quando apontou um dos golos no empate a dois do Valência diante do Maiorca, no estádio de Mestalla.

O Elche chegou a pôr em perigo a vitória do Valência, quando o avançado argentino Lucas Boie restabeleceu o empate, a um quarto de hora do final da partida, mas o lateral direito italiano, Cristiano Piccini, ex-Sporting, fez o segundo golo da sua equipa, aos 86 minutos, e assegurou os três pontos.

Com este triunfo, o Valência subiu ao sétimo lugar, com 25 pontos, ultrapassando o FC Barcelona, que segue em oitavo, com 23 (menos dois jogos).

Nos primeiros jogos do dia, o Espanyol bateu em casa o Levante por 4-3, depois de estar a perder por 2-1 e 3-2, num jogo decidido por um "bis" de Javi Puado 60 e 76 minutos, e o Alavés empatou 1-1 na receção ao Getafe.