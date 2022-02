Sevilha vence dérbi com o Bétis e continua a seis pontos do Real Madrid

Redação com Lusa

Vitória por 2-1 na ronda 26 do campeonato espanhol.

O Sevilha venceu o dérbi andaluz com o Bétis por 2-1, mantendo-se a seis pontos do líder Real Madrid, e cavando um fosso de oito para o eterno rival, terceiro, cumpridas 26 jornadas da Liga espanhola de futebol.

O médio croata Ivan Rakitic, aos 24 minutos, na conversão de uma grande penalidade, inaugurou o marcador, que foi ampliado aos 41 por Munir, que se isolou, após um lançamento longo do guarda-redes, e bateu Cláudio Bravo, que ainda tocou na bola.

Com William Carvalho a titular e o guarda-redes Rui Silva no banco, o Betis praticamente não existiu na etapa inicial em termos ofensivos, mas tudo mudou no segundo tempo.

O Bétis foi bem mais ousado, mas não conseguiu discutir o resultado com o eterno rival, muito pela falta de eficácia dos defesas Bartra, aos 58, e Alex Moreno, aos 80. Acabaria por reduzir, merecidamente, aos 90+4, em livre direto exemplar, mas tardio, de Sergio Canales.

O Real Madrid, que no sábado sofreu para ganhar na deslocação ao vizinho Rayo Vallecano, por 1-0, com golo de Benzema, aos 83 minutos, comanda com 60 pontos, o Sevilha, que nesta segunda volta ainda recebe os "merengues", tem 54 e o Bétis 46.

O Villarreal continua a fazer uma época muito positiva, goleando hoje o Espanhol por expressivo 5-1, com quatro golos do médio Yeremi Pino, de apenas 19 anos.

O submarino amarelo é provisoriamente quinto classificado, com os mesmos 43 pontos do Barcelona, que tem dois jogos a menos e que hoje recebe o Atlético de Bilbau, enquanto o Espanhol é 14.º, com 29.