Sevilha vence Cádiz e encurta distância para líder Real Madrid

O Sevilha bateu fora o Cádiz pela margem mínima (0-1), aproveitando a derrota na véspera do Real Madrid para reduzir a diferença pontual para o clube da capital, que lidera a Liga espanhola.

Um golo solitário do argentino Lucas Ocampos aos 58 minutos, após assistência do croata Ivan Rakitic, deu a vitória nesta partida da 19.ª jornada da La Liga à formação andaluz, que está no segundo posto com 41 pontos, menos cinco do que os "merengues", mas com menos um jogo disputado.

Já o Cádiz, que não ganha no campeonato há dois meses, segue no 19.º e penúltimo lugar com 14 pontos.

Nos outros jogos do dia em Espanha, o Villarreal aplicou chapa cinco ao Levante, com golos de Boulaie Dia (08 minutos), Pau Torres (13), Gerard Moreno (37 e 79) e Trigueros (74).

O submarino amarelo está na oitava posição com 28 pontos, enquanto o Levante, que contou com o defesa português Rúben Vezo no onze titular, é 20.º e último com apenas oito pontos.

Por seu turno, o Athletic Bilbau ganhou na visita ao campo do Osasuna (3-1), graças a um hat-trick do jovem centrocampista Oihan Sancet.

A formação da casa ainda esteve em vantagem, depois de Kike Garcia marcar aos 10 minutos, mas Sancet, de 21 anos, decidiu assumir o papel de protagonista e marcou aos 16, 25 e 68.

Com os três pontos, o Athletic Bilbau é 10.º com 27 pontos, enquanto o adversário de hoje segue em 14.º com 22 pontos.