Sevilha, um dos protagonistas do mercado, garante reforço dinamarquês de peso

Thomas Delaney diz adeus ao Dortmund e abraça um novo desafio em Espanha

Sete reforços depois, as expectativas do Sevilha crescem para 2021/2022. Um dos grandes agitadores do mercado de transferências oficializou mais um jogador: o dinamarquês Thomas Delaney, no caso.

Em comunicado, o clube andaluz confirmou a chegada do centrocampista, que assina por quatro temporadas, num negócio que deverá custar aos cofres do Sevilha sete milhões de euros.

Thomas Delaney, de 29 anos, levava cinco temporadas no futebol alemão, três das últimas com as cores do Borussia Dortmund.

Depois das contratações de nomes como Montiel, Lamela ou Rafa Mir, o Sevilha continua ativo no mercado. A diferença para os dois grandes de Madrid e Barcelona já não foi assim tão grande na época passada...